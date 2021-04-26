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10:25 26.04.2021

Западные дипломаты выразили поддержку Украине по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

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Западные дипломаты выразили поддержку Украине по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

Западные страны продолжат поддерживать Украину и в дальнейшем будут оказывать помощь стране для скорейшего преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Соответствующее заявление сделали послы Германии и Великобритании в Украине, а также заместитель главы посольства США в Украине в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает пресс-служба форума в понедельник.

Так, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что его страна продолжает помогать Украине даже через 35 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Она подчеркнула, что самым известным международным проектом по безопасности на ЧАЭС является строительство нового безопасного укрытия над старым саркофагом 4-го энергоблока.

"Этот уникальный шедевр современных технологий должен защищать окружающую среду от радиоактивных остатков разрушенного реактора крайней мере в течение ста лет. Германия непосредственно внесла около EUR100 млн в проект, совокупная стоимость которого составляет более EUR2 млрд. Все эти меры помощи могут лишь попытаться немного уменьшить причиненный вред и облегчить страшные страдания", - уточнила Фельдгузен.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что полностью оценить все убытки и отрицательные последствия для человечества, которые были нанесены аварией на ЧАЭС невозможно даже спустя 35 лет после аварии.

Дипломат отметила, что сегодня британские инженеры участвуют в проектах, которые гарантируют безопасность и стабильность Чернобыльской зоны, в том числе и нового безопасного укрытия.

"Общая стоимость укрытия составляет EUR2,1 млрд. Это крупнейший проект международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности, который поддерживают 40 стран, включая Британией. Этот пример международного сотрудничества в области ядерной безопасности свидетельствует, что мы прошли долгий путь с 1986 года. Это дает нам надежду на будущее, что такая трагедия больше никогда не повторитс", - подчеркнула Симмонс.

О своей поддержке Украине напомнили и Соединенные Штаты. Так, заместитель главы посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон заявил, что трансформация Чернобыля остается долгосрочным вызовом, но Украине не придется справляться с ним самостоятельно.

"Соединенные Штаты вместе с остальными международного сообщества будут продолжать поддерживать вас, чтобы обеспечить будущую энергетическую безопасность и ядерную безопасности не только этого места, но и Украины в целом", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что ни одна другая ядерная авария в истории не было более серьезной с точки зрения затрат и жертв как авария на ЧАЭС и уточнил, что благодаря сотрудничеству Украины и США удалось добиться значительных успехов в вопросе преодоления последствий катастрофы.

"США гордятся тем, что стали крупнейшим донором проекта "Новое безопасное укрытие", охватывающее место катастрофы реактора 4-го Чернобыльского энергоблока", - подчеркнул Пеннингтон.

Теги: #чернобыль #поддержка #запад
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