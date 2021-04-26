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10:30 26.04.2021

Игорь Гладковский прибыл в САП – источник

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Игорь Гладковский прибыл в САП – источник

Игорь Гладковский в понедельник прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Игорь Гладковский пришел в САП", - сказал собеседник агентства.

Игорь Гладковский - сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, один из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 апреля 2021 года объявило в розыск И.Гладковского по делу о "схемах" в "Укроборонпроме". Решение было принято детективом Бюро в связи с неявкой подозреваемого для вручения копии обвинительного акта для передачи дела в суд.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сообщала пресс-служба НАБУ на "Телеграм-канале".

В Бюро напомнили, что в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд. Решением суда он был ограничен в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года.

По данным следствия, в результате действий подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями госконцерна "Укроборонпром". За это обвиняемый получал выгоду, которая, по договоренности, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору он получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

И.Гладковский 21 декабря 2020 года был уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля 2019 года фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО О.Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают: к коррупционным сделкам причастны первый замсекретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего на то время президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", одной из таких фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на то время принадлежавший Порошенко.

Теги: #сап #гладковский
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