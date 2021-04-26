Верховный суд рассмотрит три дела по обжалованию указа президента о санкциях против каналов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного суда в понедельник, 26 апреля, рассмотрит три дела по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Пресс-служба Верховного суда уточняет, что на 12:00 запланировано судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/42/21 по иску ООО "ЛИДЕР ТВ", на 14:00 - по рассмотрению дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал этот указ, а на 14:30 - по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА".

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

1 марта 2021 года КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу №9901/34/21 по иску ООО "Новости 24 часа" к президенту Украины, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п.7 приложения №2 с указом президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 в части введения в действие решение СНБО, согласно которому применены санкции к истцу.

3 марта Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) открыл производство по делу № 9901/45/21, в котором рассмотрим иск ООО "Новый формат ТВ" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п.2 приложения №2, согласно которому применены санкции к истцу.

2 марта 2021 года КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", в которой истец просит признать противоправным и недействительным упомянутый указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 в части введения в действие решение СНБО, а именно п.4 приложения №2, согласно которому применена санкции к истцу.

Кроме того, 1 марта в суд также поступили исковые заявления от ООО "АРИАНДА ТВ" (присвоен регистрационный номер дела - № 9901/47/21) и ООО "ПАРТНЕР ТВ" (регистрационный номер дела - № 9901/51/21), а 3 марта 2021 - от ООО "ТВ ВЫБОР" (регистрационный номер дела - № 9901/54/21), в которых оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021.