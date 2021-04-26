Депутат Монастырищенского горсовета Черкасской области выплатит штраф в 25,5 тыс. грн за недостоверную информацию в декларации

Черкасская областная прокуратура отстояла административное взыскание для депутата горсовета г.Монастырища, который внес в декларацию недостоверные сведения, выплатит штраф 25,5 тыс. грн.

Как сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуроры, Черкасским апелляционным судом 23 апреля 2021 оставлено в силе решение Монастирищенского районного суда от 5 марта 2021, которым один из депутатов Монастырищенского городского совета признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией (ч. 4 ст. 172- 6 КУоАП), и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 25,5 тыс. грн.

"Соответственно, апелляционную жалобу защитника, который представлял интересы должностного лица, решения суда первой инстанции оставлено без удовлетворения", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой в понедельник утром.

В прокуратуре напомнили, что задержанный в декларации за 2019 подал заведомо недостоверные сведения на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а именно не указал о полученном доходе от продажи квартиры в сумме 405,7 тыс. грн.