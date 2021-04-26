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08:48 26.04.2021

На Южно-Украинской АЭС прошли командно-штабные антитеррористические учения

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На Южно-Украинской АЭС прошли командно-штабные антитеррористические учения

На Южно-Украинской атомной электронной станции 21-23 апреля прошли двухдневные плановые командно-штабные учения антитеррористической направленности, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"На Южно-Украинской атомной станции 23 апреля завершились двухдневные плановые командно-штабные учения антитеррористической направленности. Проверена готовность сил и средств на случай совершения диверсии или террористического акта на объектах ОП ЮУАЭС", – говорится в соощении, обнародованном пресс-службой в понедельник утром.

Отмечается, что оперативность реагирования дежурных подразделений объектового плана взаимодействия в случае диверсии и наступления кризисной ситуации на Южно-Украинского энергокомплекса проверяют ежегодно.

"Сейчас же в условиях карантина обучения имели определенные особенности (среди прочего сокращение количества участников) и прошли с соблюдением всех необходимых мер безопасности", – подчеркнули в пресс-службе.

К командно-штабным учениям были привлечены члены антитеррористического штаба, оперативный персонал, служба физической защиты, медики здравпункта, отряд военизированной охраны ОП ЮУАЭС, а также личный состав воинской части Нацгвардии, которая охраняет атомную станцию, представители территориальных подразделений Госатомрегулирования, СБУ, ГСЧС, Нацполиции, полиции охраны, прокуратуры, медучреждения города-спутника атомной станции.

Теги: #юуаэс #учения
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