Российские наемники на Донбассе в воскресенье с минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Водяного

За минувшие сутки российские наемники 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Водяное, без потерь. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское противник вел огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское противник осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С минометов 120-го калибра состоялся обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное", – сказано в сводке.

"По состоянию на 7:00 утра 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.