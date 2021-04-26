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08:25 26.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 5 062 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 910 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 5 062 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 910 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 910 человек, умерло 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 061 человек; ️летальных случаев - 195; выздоровело – 6 910 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых быльных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 030 333 человека, 42 518 пациентов скончались, 1 579 438 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

За сутки 25 апреля 2021 года в Украине привито 1 114 человек, 528 030 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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