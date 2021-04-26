Число заражений COVID-19 в мире превысило 146,8 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 146 млн 836 тыс. 524, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 106 тыс. 435 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 77 тыс. 75 инфицированных COVID-19, зафиксирован 572 тыс. 200 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 16 млн 960 тыс. 172, число скончавшихся - 192 тыс. 311, поправились более 14 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 340 тыс. 787 заболевших, из них умерли 390 тыс. 797 человек, вылечились более 12,6 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 400,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 762 человека, Индии - 140, Бразилии - 1 тыс. 829.