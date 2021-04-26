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05:50 26.04.2021

Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста из Киева, потерявшегося еще 13 февраля

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Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста из Киева, потерявшегося еще 13 февраля

Спасатели в течение воскресенья, 25 апреля, продолжали поиск киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля, сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером, поисковыми группами обследованы склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура.

"Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист… К сожалению, пропавший гражданин не найден", – констатировали в ГСЧС.

Отмечается, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход Богун. Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.

 

Теги: #карпаты #турист #поиск
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