Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста из Киева, потерявшегося еще 13 февраля

Спасатели в течение воскресенья, 25 апреля, продолжали поиск киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля, сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером, поисковыми группами обследованы склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура.

"Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист… К сожалению, пропавший гражданин не найден", – констатировали в ГСЧС.

Отмечается, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход Богун. Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.