"Земля кочевников" Хлои Чжао стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

Фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения наград 93-го "Оскара" проходит в ночь на понедельник. Основной площадкой церемонии стал вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса.

Ранее Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр, став второй женщиной-режиссёром в истории награды, удостоившийся статуэтки за режиссуру.

Режиссёр картины поблагодарила академию за награду и номинантов этого года.

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены: "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

Главная роль в фильме "Земля кочевников" досталась обладательнице двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд. Ее героиня - 60-летняя женщина Ферн, остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход - погрузить свои вещи в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Ранее картина стала обладателем Золотого льва Венецианского кинофестиваля и "Золотого глобуса".

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.