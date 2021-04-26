События

06:49 26.04.2021

"Земля кочевников" Хлои Чжао стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

1 мин читать
"Земля кочевников" Хлои Чжао стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

Фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения наград 93-го "Оскара" проходит в ночь на понедельник. Основной площадкой церемонии стал вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса.

Ранее Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр, став второй женщиной-режиссёром в истории награды, удостоившийся статуэтки за режиссуру.

Режиссёр картины поблагодарила академию за награду и номинантов этого года.

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены: "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

Главная роль в фильме "Земля кочевников" досталась обладательнице двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд. Ее героиня - 60-летняя женщина Ферн, остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход - погрузить свои вещи в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Ранее картина стала обладателем Золотого льва Венецианского кинофестиваля и "Золотого глобуса".

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Теги: #оскар #сша #фильм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:45 26.04.2021
Хлоя Чжао стала лауреатом "Оскара" как лучший режиссёр

Хлоя Чжао стала лауреатом "Оскара" как лучший режиссёр

02:07 26.04.2021
ЕС может разрешить свободный въезд привитым от COVID-19 туристам из США

ЕС может разрешить свободный въезд привитым от COVID-19 туристам из США

00:34 26.04.2021
В Беларуси заявили о связи советника Байдена Карпентера с делом о подготовке переворота в Минске

В Беларуси заявили о связи советника Байдена Карпентера с делом о подготовке переворота в Минске

05:37 25.04.2021
Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

02:23 25.04.2021
Анкара заявила послу США, что отвергает заявление Байдена о геноциде армян

Анкара заявила послу США, что отвергает заявление Байдена о геноциде армян

02:22 25.04.2021
Турция отреагировала на признание Байденом геноцида армян

Турция отреагировала на признание Байденом геноцида армян

19:24 24.04.2021
Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

07:18 24.04.2021
Регуляторы США разрешили возобновить использование вакцины от Johnson & Johnson

Регуляторы США разрешили возобновить использование вакцины от Johnson & Johnson

02:41 24.04.2021
Эксперты рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson

Эксперты рекомендовали возобновить в США вакцинацию препаратом компании Johnson & Johnson

00:08 24.04.2021
Байден заявил Эрдогану, что вскоре признает геноцид армян в Османской империи

Байден заявил Эрдогану, что вскоре признает геноцид армян в Османской империи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГК "Нафтогаз" установила годовой тариф на газ для населения 7,96 грн/куб. м

Во Львовской области с понедельника отменяется "красный" уровень эпидопасности – Кабмин

Правительство не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники – Шмыгаль

Четверо погибших найдены в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе – полиция

В Праге арестованы трое российских наемников, воевавших на востоке Украины - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста из Киева, потерявшегося еще 13 февраля

Кличко: С начала года из-за карантина Киев недополучил в бюджет более 2,5 млрд грн

В ДТП в Киеве погибла женщина, еще одна госпитализирована в критическом состоянии

ГК "Нафтогаз" установила годовой тариф на газ для населения 7,96 грн/куб. м

Беларусь не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине

В эфире беларусского госТВ показали признания задержанных по делу о покушении на Лукашенко

В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

В Беларуси за сутки выявили 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19, скончались 10 человек

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Во Львовской области с понедельника отменяется "красный" уровень эпидопасности – Кабмин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА