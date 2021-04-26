Хлоя Чжао стала лауреатом "Оскара" как лучший режиссёр

Режиссёр Хлоя Чжао стала обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссёр" за фильм "Земля кочевников".

Церемония вручения наград проходит в ночь на понедельник по московскому времени. Основной площадкой церемонии стал вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса.

На награду в номинации "Лучший режиссёр" также претендовали Дэвид Финчер ("Манк"), Ли Айзек Чун ("Минари", Томас Винтерберг ("Еще по одной") и Эмеральд Феннелл ("Девушка, подающая надежды").

Также стали известны лауреаты других номинаций.

Лучшим актёром второго плана по версии американской киноакадемии стал Дэниэл Калуя за работу в фильме "Иуда и Черный Мессия".

Лауреатом "Оскара" в номинации "Иностранный художественный фильм" стала датская драма "Ещё по одной" ("Another Round") Винтерберга.

Награда за "Лучший оригинальный сценарий" досталась фильму "Девушка, подающая надежды" Феннелл. Статуэтку "Оскар" за лучший адаптированный сценарий забрал фильм "Отец" Флориана Зеллера.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.