Кличко: С начала года из-за карантина Киев недополучил в бюджет более 2,5 млрд грн

С начала 2021 года из-за карантина городской бюджет недополучил уже свыше 2,5 млрд грн, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В прошлом году город недополучил 5 млрд грн поступлений в бюджет. За первый квартал этого года - уже более 2,5 млрд грн. Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом", - заявил Кличко в эфире телеканала "Интер".

Вместе с тем мэр столицы отметил, что введенные жесткие ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

"Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели, - и на проезд в городском транспорте и закрытия ресторанов и кафе - дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что достигнутые результаты не означают, что можно пренебрегать карантинными правилами и легкомысленно вести себя на Пасхальные праздники. В Киеве до сих пор остается высокая смертность от вируса и много тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке.

"Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Вскоре будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если нет - придерживаться ключевых правил: температурный скрининг каждого человека, который заходит в храм; один человек на 10 квадратных метров площади помещения; дезинфекция помещений; масочный режим", - подчеркнул Кличко.