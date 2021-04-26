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00:34 26.04.2021

В Беларуси заявили о связи советника Байдена Карпентера с делом о подготовке переворота в Минске

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В Беларуси заявили о связи советника Байдена Карпентера с делом о подготовке переворота в Минске

Беларусский государственный телеканал ОНТ указал на связь Майкла Карпентера, советника президента США Джо Байдена, с делом о подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Это все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - прозвучало в сюжете ОНТ в воскресенье.

Здесь же показали признательные показания трех задержанных по делу о госперевороте.

Ранее ФСБ сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Беларуси на 9 мая. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Зенкович и Федута консультировались с представителями США и Польши.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы беларусским партнерам.

По делу о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

Позже в КГБ Беларуси заявили, что Зенкович, был связан со спецслужбами США. "На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС Беларуси и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

Теги: #сша #заговор #беларусь
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