В ДТП в Киеве погибла женщина, еще одна госпитализирована в критическом состоянии
В дорожно-транспортном происшествии в Киеве в воскресенье вечером погибла женщина, еще одна была госпитализирована в критическом состоянии, сообщило dtp.kiev.ua.
"На Гагарина опрокинулся Ниссан с двумя женщинами: старшая умерла в машине скорой помощи не приходя в сознание. Младшая в критическом состоянии госпитализирована", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в воскресенье вечером.
По информации dtp.kiev.ua, жертва и пострадавшая мать и дочка.
Также отмечается, что по словам свидетелей, водителем был молодой парень, документы и оружие которого остались в автомобиле, 1992 года рождения.
На месте работает опергруппа.