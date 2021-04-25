В ДТП в Киеве погибла женщина, еще одна госпитализирована в критическом состоянии

В дорожно-транспортном происшествии в Киеве в воскресенье вечером погибла женщина, еще одна была госпитализирована в критическом состоянии, сообщило dtp.kiev.ua.

"На Гагарина опрокинулся Ниссан с двумя женщинами: старшая умерла в машине скорой помощи не приходя в сознание. Младшая в критическом состоянии госпитализирована", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в воскресенье вечером.

По информации dtp.kiev.ua, жертва и пострадавшая мать и дочка.

Также отмечается, что по словам свидетелей, водителем был молодой парень, документы и оружие которого остались в автомобиле, 1992 года рождения.

На месте работает опергруппа.