ГК "Нафтогаз" установила годовой тариф на газ для населения 7,96 грн/куб. м

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки), свидетельствуют данные на сайте компании.

Кроме того, согласно мониторингу "Интерфакс-Украина", YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).

ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и ООО "Волыньэлектросбыт" установили годовой тариф в размере 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Тариф на год от ООО "ЭРУ Трейдинг" составит 10,5 грн/куб. м, а от ООО "ЭРУ Людям" – 10,18 грн/куб. м, но последняя добавила, что "продолжает работать над возможностью снижения тарифа в ближайшие дни".

"Галнафтогаз" (OKKO) установил цену годового фиксированного плана в размере 10,99 грн/куб. м (с НДС).

Ранее, в субботу, поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета. В частности, крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).

Как сообщалось, энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

НАК "Нафтогаз Украины" и "ЙЕ Энергия", являющаяся оптовым поставщиком и для ряда региональных газзсбытов под брендом "Твой газсбыт", в конце марта подписали соглашение о купле-продаже природного газа, отметив, что это позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.