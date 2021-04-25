В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

В ОРДЛО зафиксировано массовое скопление запрещенной военной техники с нарушением линий отвода, распространяется ложная информация о подготовке военной операции со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Начиная с февраля текущего года Миссией ОБСЕ постоянно фиксируется существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенной минскими договоренностями", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

В информации отмечается, что частота фиксации минометов и артиллерийских систем различного калибра, а также РСЗО в пределах зоны безопасности растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины и проходит под видом учений на полигонах, что обустроены на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки противника к очередному военному параду.

"Всего, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО", – сказано в отчете СММ ОБСЕ № 94/2021 от 24 апреля.

Подчеркивается, что значительное вооружение российских наемников было размещено с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Луганской области. Всего в 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома (бывшего луганского аэропорта) вблизи Переможного, наблюдателями выявлено 6 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 15 прицепных гаубиц 12 единиц Д-30А "Лягушка" калибра 122-мм и 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", калибра 152-мм.

В тот же день, в населенном пункте Белое зафиксировано 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Еще 11 гаубиц "Гвоздика" и 12 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" на учебном полигоне вблизи Бугаевки.

На временно оккупированных территориях Донецкой области, неподалеку Углегорска, выявлены 3 прицепные гаубицы Д-30А "Лягушка" калибра 122-мм.

По информации наблюдателей Миссии ОБСЕ вновь фиксируется вооружение российских наемников, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения. На полигоне вблизи Бугаевки, по данным воздушного наблюдения, выявлено 87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23, 34 танка (Т-64 - 13 ед. и Т-72-21 ед.), 3 зенитно-ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" и 5 прицепных минометов 2С12 "Сани". 10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевых инженерных машины различного типа зафиксировано на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска.

23 танка разных типов и БРЭМ ВТ-55 Миссия зафиксировала на полигоне вблизи Круглика у Луганска, а на территории аэродрома вблизи Переможного наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 16 танков, 9 зенитно-ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10" - 6 ед., 9К33 "Оса" - 3 ед.) и 4 прицепные миномета 2Б9 "Василек".

"В этом контексте, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВС Украины, что объясняется накоплением вооружения и военной техники вооруженных сил РФ в ОРДЛО. А размещение реактивных систем БМ-21 "Град" у Дебальцево и приближения к линии соприкосновения артиллерийских систем и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает тщательной подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта", – сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК также информирует, что в апреле текущего года кураторами ОРДЛО развернута мощная информационная кампания по дискредитации ВС Украины. "Фейковые видео и фото материалы с демонстрацией поврежденных зданий, многоэтажек, придомовых зданий и ограждений направленные на убеждение местного населения в "намерениях" украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", – отметили наблюдатели.

Подчеркивается, что тиражирование и подготовка таких обвинений противникам сильно мешает присутствие Миссии ОБСЕ, что влечет за собой систематическое препятствование работе патрулей и полетов БПЛА СММ со стороны пророссийских наемников.

"Так, только в течение суток 23 апреля, операторы БПЛА Миссии зафиксировали более 20 случаев глушения GPS сигналов своих летательных аппаратов вдоль всей линии разграничения", – добавили в Миссии.

"ВСУ безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны является ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", – подчеркнули в штабе.