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18:47 25.04.2021

В Беларуси за сутки выявили 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19, скончались 10 человек

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В Беларуси за сутки выявили 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19, скончались 10 человек

В Беларуси по данным на 25 апреля зарегистрировано 352 тыс. 950 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.

Суточный прирост составил 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19 против 1453 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 24 апреля было 2 тыс. 483.

Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 343 тыс. 557 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 24 апреля - 342 тыс. 102), суточный прирост - 1 тыс. 455 пациентов.

Теги: #статистика #коронавирус #беларусь
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