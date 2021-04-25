Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 воскресенья, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Боевых потерь среди наших защитников нет… Обо всех указанных случаях украинская сторона СЦКК оперативно информирует СММ ОБСЕ с предоставлением неопровержимых доказательств нарушений. Украинская сторона СЦКК отмечает, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, выполняя свои обязательства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В украинской стороне СЦКК опровергли распространяемую на временно оккупированных территориях информацию о якобы обстрелах населенных пунктов Вооруженными силами Украины. "Указанная информация является ничем иным как грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта. При этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки", - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 1 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.