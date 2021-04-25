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16:16 25.04.2021

В Минэнерго Беларуси сообщили о взломе сайта БелАЭС

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В Минэнерго Беларуси сообщили о взломе сайта БелАЭС

Официальный сайт БелАЭС в воскресенье был взломан, сообщили в телеграм-канале министерства энергетики Беларуси.

"Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком", - отметили в ведомстве.

Когда сайт будет работать в прежнем режиме, не сообщается.

Утром на главной странице официального сайта БелАЭС появилось заявление, опубликованное от имени якобы работников электростанции, в котором говорилось о серьезной опасности, которую представляет электростанция. Авторы послания призывали мировое сообщество вмешаться и повлиять на руководство Беларуси с требованием закрыть БелАЭС.

Теги: #аэс #беларусь #хакеры
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Интерфакс-Украина
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