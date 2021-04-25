Четверо погибших найдены в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе – полиция

Тела трех мужчин и женщины обнаружены в воскресенье в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской объединенной территориальной громады Белгород-Днестровского района Одесской области.

Как сообщается на сайте областной полиции, личности погибших установлены, все они - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

"На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации", - сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.