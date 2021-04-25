События

16:07 25.04.2021

Индонезийские военные подтвердили, что подлодка, переставшая выходить на связь, затонула

2 мин читать
Индонезийские военные подтвердили, что подлодка, переставшая выходить на связь, затонула

Представители командования вооруженных сил Индонезии в воскресенье сообщили об обнаружении точного места, где затонула подлодка, которая перестала выходить на связь ранее на этой неделе.

Также подтверждена гибель 53 членов экипажа.

Командующий ВМС Индонезии Юдо Маргоно на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире индонезийского телевидения, сообщил, что сонары определили местонахождение объекта, похожего на подлодку на глубине 850 м - вне допустимых пределов функционирования.

"Существуют неопровержимые доказательства, по которым мы можем подтвердить, что подлодка Nanggala-402 затонула, 53 находившихся на ее борту моряка погибли при исполнении долга", - сообщил в свою очередь главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Джаджанто.

По информации индонезийских военных, лодка раскололась на три фрагмента, вероятнее всего, не выдержав давления воды на глубине.

Президент Индонезии Джоко Видодо, комментируя данные военных, сказал: "Армия и ВМС изменили статус подлодки Nanggala-402 с "потерявшей связь" на "затонувшую". Все мы, индонезийцы, выражаем глубочайшие соболезнования семьям членов экипажа подлодки".

По его словам, поисковые команды не прекращают попыток извлечь фрагменты лодки и останки членов экипажа. Он пожелал родным и близким членов команды терпения и сил.

Подлодка Nanggala-402, которая была построена в Германии 44 года назад, перестала выходить на связь 21 апреля во время учений к северу от острова Бали. При этом запасов кислорода на ее борту было лишь на 72 часа.

Накануне сообщалось, что спасатели обнаружили в море детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики членов экипажа.

В поисковой операции, кроме индонезийцев, принимали участие корабли и вертолеты ВМС Австралии, Индии, Малайзии, Сингапура и США.

Теги: #жертвы #подлодка #индонезия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 25.04.2021
Более 80 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде

Более 80 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде

12:29 24.04.2021
Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

Спасателям удалось найти обломки пропавшей индонезийской подлодки

09:31 22.04.2021
В ходе поиска пропавшей индонезийской подлодки обнаружен двигающийся под водой объект

В ходе поиска пропавшей индонезийской подлодки обнаружен двигающийся под водой объект

10:48 11.04.2021
Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

08:41 29.03.2021
В Днепропетровской области на пожаре в частном доме погибли три человека

В Днепропетровской области на пожаре в частном доме погибли три человека

10:55 28.03.2021
До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии

До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии

08:49 28.03.2021
Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике – СМИ

Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике – СМИ

07:55 28.03.2021
Взрыв прогремел у церкви в Индонезии, ранены не менее 10 человек - СМИ

Взрыв прогремел у церкви в Индонезии, ранены не менее 10 человек - СМИ

11:42 27.03.2021
В Черкасской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

В Черкасской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

09:19 27.03.2021
В поселке Лиманское Одесской области произошла стрельба: один человек убит, еще один ранен

В поселке Лиманское Одесской области произошла стрельба: один человек убит, еще один ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники – Шмыгаль

Четверо погибших найдены в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе – полиция

В Праге арестованы трое российских наемников, воевавших на востоке Украины - СМИ

В Украине за сутки зафиксировано 7 930 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 574 человек

Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники – Шмыгаль

В Минэнерго Беларуси сообщили о взломе сайта БелАЭС

Четверо погибших найдены в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе – полиция

В Праге арестованы трое российских наемников, воевавших на востоке Украины - СМИ

Пакистан выразил готовность поставить в Индию медоборудование для борьбы с COVID-19

Начало недели в Украине будет холодным, с дождями и ночными заморозками

В Киеве 330 новых инфицированных Covid-19 за сутки, 60 из них госпитализированы – мэр

В ВСУ обнаружено 22 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки

Пашинян заявил, что будет выдвинут на пост премьера Армении во время досрочных парламентских выборов

Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА