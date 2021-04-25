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13:49 25.04.2021

В Праге арестованы трое российских наемников, воевавших на востоке Украины - СМИ

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В Праге арестованы трое российских наемников, воевавших на востоке Украины - СМИ

Районный суд Праги-5 в пятницу заключил под стражу троих из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, сообщает местное издание "Novinky" со ссылкой на прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Билого (Martin Bílý).

Суд заключил под стражу воевавших на стороне российских наемников руководителя "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву. Такая мера вызвана тем, что, по мнению Билого, они могут скрыться или воздействовать на еще незаслушанных свидетелей.

По данным издания, всем троим предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма. Также обвиняется одно юридическое лицо.

Согласно сообщению, организация "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" занималась сбором средств для поездок людей в зону боевых действий и может быть напрямую связана с российскими спецслужбами. Она регулярно устраивала военные учения с использованием "разрешенного законом оружия и его копиями" и проводила "военные дни" для чешских школьников. Членов организации объединяет резкая критика НАТО.

Издание называет 56-летнего Пржемысла Ивана Гадраву священником "с явной пророссийской ориентацией", которому было поручено духовное управление общиной при церкви Св.Вацлава в Литомержицах. В гражданской жизни он работал в социальной сфере, помогал наркоманам и заключенным.

Постановление суда не окончательное, обвиняемые могут подать на них жалобу. Адвокаты обвиняемых решение не комментируют

 

Теги: #чехия #арест #суд #боевики
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