События

13:48 25.04.2021

Более 80 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде

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Более 80 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде

Министерство внутренних дел Ирака проинформировало в воскресенье, что жертвами пожара в багдадской больнице для COVID-пациентов стали 82 человека, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что причиной пожара, который произошел накануне поздно вечером, стал недосмотр персонала, из-за чего в палате интенсивной терапии взорвался кислородный баллон.

"Халатность в этаких вопросах - не ошибка, но преступление, за которое совершившие его должны понести ответственность", - прокомментировал случившееся премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими.

По его решению, уволены генеральный директор управления здравоохранения багдадского района эр-Русафа, где расположена больница, а также несколько представителей руководства больницы.

Открыто расследование.

Теги: #ирак #жертвы #пожар
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