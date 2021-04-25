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11:58 25.04.2021

Начало недели в Украине будет холодным, с дождями и ночными заморозками

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Начало недели в Украине будет холодным, с дождями и ночными заморозками

В ближайшие сутки, 26 апреля, на территории Украины будет сохраняться холодная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днём 6-11° тепла, на юге и востоке страны до 15° тепла; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днём 1-6° тепла.

Ночью в юго-западной части и большинстве центральных областей дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днём в Украине, кроме юго-востока, небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве ночью в понедельник без существенных осадков, днём небольшой кратковременный дождь; ночью заморозки в воздухе 0-2°, днём 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке +26,3°С в 1926 году, а самая низкая – на отметке -2,8°С в 1948 году.

Во вторник, 27 апреля, в Украине также удержится холодная погода. Температура ночью в южной части страны и в восточных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, на остальной территории сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днём 7-12° тепла; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днём 3-8° тепла.

Ночью без осадков, лишь в восточных областях, днём по всей Украине, кроме западной части, небольшой (в южной части умеренный) кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днём небольшой кратковременный дождь; ночью заморозки в воздухе 0-2°, днём около 10° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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