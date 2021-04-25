В Киеве 330 новых инфицированных Covid-19 за сутки, 60 из них госпитализированы – мэр

330 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 подтверждено в Киеве за минувшие сутки, 30 человек из числа ранее заболевших скончались, 65 выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, из общего числа заболевших 12 – дети до 18 лет.

60 инфицированных коронавирусной инфекцией госпитализированы, еще 184 человека госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмонии.

По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в Киеве за сутки зарегистрирован минимальный уровень заболеваемости Covid-19 с 16 марта, но также и минимальный уровень выздоровления с 6 апреля включительно. В украинской столице сейчас Covid-19 болеет 67 тыс 248 человек, их количество за сутки выросло за 235.