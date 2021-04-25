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11:18 25.04.2021

В ВСУ обнаружено 22 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки

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В ВСУ обнаружено 22 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки

В течение прошедших суток, 24 апреля, в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировали 22 случая заражения COVID-19, сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 10.00 25 апреля в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1815 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 22 486 человек, летальных случаев 77.

Вместе с тем, на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 388 человек.

Кроме того, с начала прививочной кампании в ВСУ 43 859 военных получили 1 дозу вакцины, из них 3137 военные медики.

"За минувшие сутки на COVID-19 привито 21 человек", - подытожили в командовании Медсил. 

Теги: #всу #коронавирус #украина
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