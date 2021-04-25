Пашинян заявил, что будет выдвинут на пост премьера Армении во время досрочных парламентских выборов

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении", - сказал Пашинян в телеобращении в воскресенье.

Он отметил, что "только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны".

В воскресенье Пашинян заявил о своей отставке.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал он.