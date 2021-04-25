Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху, однако церковь примет все меры для безопасности верующих.

"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужение будут совершаться", - рассказал Епифаний в интервью изданию "Радио Свобода".

Он отметил, что центральная власть передала фактически полномочия на места, где каждая община на месте принимает решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются.

"И это касается также и церковных иерархов. Как мы сейчас видим по всей Украине, что архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершения массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте. А централизованно у нас уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях", - подчеркнул митрополит.

Также Епифаний призвал верующих, в частности, граждан, попадающих в зону риска по, соблюдать правила карантина, носить маски и избегать столпотворений.

По его словам, "церковь будет делать все от нее для того, чтобы удовлетворить духовные потребности наших верян, иногда даже без непосредственного общения. Ибо современные средства коммуникации позволяют это делать".