События

10:25 25.04.2021

Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху

2 мин читать
Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху, однако церковь примет все меры для безопасности верующих.

"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужение будут совершаться", - рассказал Епифаний в интервью изданию "Радио Свобода".

Он отметил, что центральная власть передала фактически полномочия на места, где каждая община на месте принимает решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются.

"И это касается также и церковных иерархов. Как мы сейчас видим по всей Украине, что архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершения массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте. А централизованно у нас уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях", - подчеркнул митрополит.

Также Епифаний призвал верующих, в частности, граждан, попадающих в зону риска по, соблюдать правила карантина, носить маски и избегать столпотворений.

По его словам, "церковь будет делать все от нее для того, чтобы удовлетворить духовные потребности наших верян, иногда даже без непосредственного общения. Ибо современные средства коммуникации позволяют это делать". 

Теги: #епифаний #церкви #украина #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 25.04.2021
В ВСУ обнаружено 22 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки

В ВСУ обнаружено 22 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки

09:35 25.04.2021
Умер третий президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Умер третий президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

08:25 25.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 7 930 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 574 человек

В Украине за сутки зафиксировано 7 930 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 574 человек

08:12 25.04.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

07:46 25.04.2021
В Борисполе задержали пограничника на взятке за содействие незаконного въезда в Украину иностранцев

В Борисполе задержали пограничника на взятке за содействие незаконного въезда в Украину иностранцев

04:45 25.04.2021
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

00:41 25.04.2021
"ЙЕ Энергия" и поставщики под брендом "Твой Газсбыт" установили единый годовой тариф на газ для населения – 7,99 грн/куб.м

"ЙЕ Энергия" и поставщики под брендом "Твой Газсбыт" установили единый годовой тариф на газ для населения – 7,99 грн/куб.м

23:38 24.04.2021
Российские наемники обстреляли окраину Торецка в субботу на Донбассе

Российские наемники обстреляли окраину Торецка в субботу на Донбассе

22:29 24.04.2021
Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

22:16 24.04.2021
Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 7 930 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 574 человек

Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

В Днепре неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

Одесская область с 25 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону

В Киеве COVID-19 за минувшие сутки подтвердили у 1027 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 330 новых инфицированных Covid-19 за сутки, 60 из них госпитализированы – мэр

Пашинян заявил, что будет выдвинут на пост премьера Армении во время досрочных парламентских выборов

Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

Анкара заявила послу США, что отвергает заявление Байдена о геноциде армян

Турция отреагировала на признание Байденом геноцида армян

ЕС инвестировал EUR1 млрд в исследование вакцин и EUR2,9 млрд в расширение производственных мощностей

Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА