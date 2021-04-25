Умер третий президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Умер третий президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Мелешевич, сообщает сайт университета.

"Это невосполнимая потеря для Могилянского сообщества. Все могилянцы грустят и выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича", - говорится в сообщении.

Мелешевич умер 23 апреля.

Также сообщается, что Мелешевич был президентом Киево-Могилянской академии (2014-2019), деканом факультета правовых наук НаУКМА (2005-2014), профессором кафедры общетеоретического правоведения и публичного права.

Он получил диплом с отличием на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко в 1984 году. В 1992 году получил степень магистра в Школе гражданства и общественных дел им. Д. Максвелла Сиракузского университета.

В ноября 2014 года избирался президентом Киево-Могилянской академии.