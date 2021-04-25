События

08:25 25.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 7 930 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 574 человек

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 7 930 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 574 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7 930 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 574 человек, умер 231 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 930 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 25 апреля 2021 года. В частности, заболели 331 ребенка и 98 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 688 человек; летальных случаев - 231; выздоровело – 6 574 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых быльных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 025 271 человек, 42 323 пациента скончались, 1 572 528 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За сутки 24 апреля 2021 года в Украине привито 4 531 человек, 526 916 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:12 25.04.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

07:46 25.04.2021
В Борисполе задержали пограничника на взятке за содействие незаконного въезда в Украину иностранцев

В Борисполе задержали пограничника на взятке за содействие незаконного въезда в Украину иностранцев

06:54 25.04.2021
Украинка завоевала путевку на ОИ-2020 и "золото" турнира в Мадриде

Украинка завоевала путевку на ОИ-2020 и "золото" турнира в Мадриде

04:45 25.04.2021
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

00:41 25.04.2021
"ЙЕ Энергия" и поставщики под брендом "Твой Газсбыт" установили единый годовой тариф на газ для населения – 7,99 грн/куб.м

"ЙЕ Энергия" и поставщики под брендом "Твой Газсбыт" установили единый годовой тариф на газ для населения – 7,99 грн/куб.м

23:38 24.04.2021
Российские наемники обстреляли окраину Торецка в субботу на Донбассе

Российские наемники обстреляли окраину Торецка в субботу на Донбассе

22:29 24.04.2021
Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

22:16 24.04.2021
Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

20:18 24.04.2021
Объявил годовой тариф для населения один из поставщиков, работающий под брендом "Твой Газсбыт", – 7,99 грн/куб.м

Объявил годовой тариф для населения один из поставщиков, работающий под брендом "Твой Газсбыт", – 7,99 грн/куб.м

19:16 24.04.2021
Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м

Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

В Днепре неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

Одесская область с 25 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону

В Киеве COVID-19 за минувшие сутки подтвердили у 1027 человек

В Украине за сутки зафиксировано 12711 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13687 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

Анкара заявила послу США, что отвергает заявление Байдена о геноциде армян

Турция отреагировала на признание Байденом геноцида армян

ЕС инвестировал EUR1 млрд в исследование вакцин и EUR2,9 млрд в расширение производственных мощностей

Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии

В Днепре неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

Астронавты корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, экипаж станции увеличился до 11 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА