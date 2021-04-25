С начала суток российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям

С начала суток воскресенья, 25 апреля, российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 25 апреля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в воскресенье.

За прошедшие сутки, 24 апреля, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

В частности, недалеко от н.п. Водяное наемники открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи н.п. Новгородское, Лебединское и Троицкое наемники вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.