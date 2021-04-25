В Борисполе задержали пограничника на взятке за содействие незаконного въезда в Украину иностранцев

В аэропорту Борисполь на контрольно-пропускном пункте "Киев" правоохранители задержали на взятке пограничника за содействие незаконного въезда в Украину иностранцев, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Так, 24 апреля 2021 года правоохранителями задокументировано факт предоставления офицером-пограничником должностному лицу ОКПП "Киев" части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн. за содействие в пересечении границы на въезд в Украину иностранными гражданами без законных на то оснований. Во время передачи части неправомерной выгоды офицер ГНСУ задержан следователями второго следственного отдела (с дислокацией в Киеве) ТУ ГБР, расположенного в Киеве", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения задержанному офицеру о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины предусматривает задержанному офицеру-взяточнику наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.