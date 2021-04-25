Украинка завоевала путевку на ОИ-2020 и "золото" турнира в Мадриде

Украинская спортсменка Елена Кривицкая выиграла Европейский квалификационный турнир и получила единую олимпийскую лицензию в женской шпаге, которая разыгрывалась в Мадриде, сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

На пути к первому месту Кривицкая заставила сложить оружие владелицу дорожки Сару Фернандес Кальеха (15:9), Яну Грияк из Сербии (15:12), британку Сьюзан Марию Сику (15:5), а в решающем поединке одолела сопротивление двукратной медалистки чемпионата Европы - Александры Ндоло из Германии (15:12).

Отмечается, что для 34-летней Кривицкой Олимпийские игры в Токио станут третьими в карьере. В Лондоне-2012 она выбыла во втором раунде, в Рио 2016 - в третьем раунде.

Соревнования в Мадриде продлятся до 25 апреля.