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05:37 25.04.2021

Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

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МИД Армении приветствует заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи 1915 года.

"Приветствуем послание президента США, в котором четко дается определение геноцида событиям начала 20-го века, выпавшим на долю армянского народа. Резолюции о признании и осуждении Геноцида армян были приняты палатой представителей и Сенатом США в 2019 году. В тяжелые дни геноцида правительство и народ Америки оказывали беспристрастную помощь и спасли многочисленные жизни. Послание президента США продолжает сильные американские традиции находиться рядом с истиной и справедливостью", - говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что признание и осуждение геноцида армян - "общечеловеческая задача".

"Сегодня власти США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека и гуманитарным ценностям. Послание президента США - весомый вклад в глобальное признание Геноцида армян и предотвращение геноцидов", - заявили в МИД Армении.

Теги: #сша #байден #армения #мид
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