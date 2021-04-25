Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

МИД Армении приветствует заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи 1915 года.

"Приветствуем послание президента США, в котором четко дается определение геноцида событиям начала 20-го века, выпавшим на долю армянского народа. Резолюции о признании и осуждении Геноцида армян были приняты палатой представителей и Сенатом США в 2019 году. В тяжелые дни геноцида правительство и народ Америки оказывали беспристрастную помощь и спасли многочисленные жизни. Послание президента США продолжает сильные американские традиции находиться рядом с истиной и справедливостью", - говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что признание и осуждение геноцида армян - "общечеловеческая задача".

"Сегодня власти США недвусмысленно подтвердили свою приверженность защите прав человека и гуманитарным ценностям. Послание президента США - весомый вклад в глобальное признание Геноцида армян и предотвращение геноцидов", - заявили в МИД Армении.