События

04:45 25.04.2021

Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

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Военно-морские силы Украины приняли участие в начальной конференции по планированию учений ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021 ("Восточное Средиземноморье - 2021"), которые должны состояться в конце года в Западной части Средиземного моря, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщили в командовании ВМС ВС Украины, участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции обучения, согласование предыдущего состава сил, планируется привлечь. Представители ВМС ВС Украины обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение офицеров ВМС ВС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировку офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время обучения.

В связи с пандемией COVID-19 начальная конференция по планированию вышеупомянутого обучения состоялась в режиме онлайн.

 

 

Теги: #вмс #учения #турция #украина
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