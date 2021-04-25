Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

Военно-морские силы Украины приняли участие в начальной конференции по планированию учений ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021 ("Восточное Средиземноморье - 2021"), которые должны состояться в конце года в Западной части Средиземного моря, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщили в командовании ВМС ВС Украины, участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции обучения, согласование предыдущего состава сил, планируется привлечь. Представители ВМС ВС Украины обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение офицеров ВМС ВС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировку офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время обучения.

В связи с пандемией COVID-19 начальная конференция по планированию вышеупомянутого обучения состоялась в режиме онлайн.