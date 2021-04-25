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02:22 25.04.2021

Турция отреагировала на признание Байденом геноцида армян

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Решение президента США Джо Байдена признать геноцид армян в Османской империи - популизм, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара не приемлет и решительно осуждает заявление президента США от 24 апреля по событиям 1915 года", - цитирует министра агентство "Анадолу".

"Глава МИД Турции назвал заявление президента США о так называемом геноциде армян популизмом", - отмечает агентство.

Кроме того, Чавушоглу предупредил, что Анкара "всецело отвергает это заявление (Байдена - ИФ)".

Ранее в субботу Байден заявил, что признаёт массовые убийства и депортацию армян в Османской империи геноцидом. Предшественники Байдена в Белом доме эти события геноцидом не называли.

Теги: #сша #турция #критика
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