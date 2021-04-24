Российские наемники обстреляли окраину Торецка в субботу на Донбассе

Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях режима прекращения огня в субботу со стороны российских наемников на Донбассе, повреждены хозяйственные постройки и окна жилого помещения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Оккупанты прибегают к обстрелам населенных пунктов. Очередной такой случай имел место 22 апреля в 22.40, когда во двор гражданки Ольги Старовойтовой в поселке Дружба, на окраине Торецка прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что в результате обстрела местные жители не пострадали, однако подверглись разрушениям хозяйственные постройки, в которых повреждены забор и окна жилого помещения.

По факту обстрела органом досудебного расследования зарегистрировано уголовное производство.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что после опрокидывания к границам Украины значительного количества вооружения и военной техники РФ, возросла интенсивность и разнообразие вооружения, которое применяют вооруженные формирования РФ в ОРДЛО для дестабилизации обстановки в регионе, а действия вооруженных формирований носят все более наглый характер", - подчеркнули в штабе.

Также Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).