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22:29 24.04.2021

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

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Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

Член президии Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии, глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Благодарен Норберту Рьоттгену, что прислушался к голосу Украины. Ждем на конкретные действия Берлина", - написал Мельник в своем микроблоге Твиттер в субботу вечером.

Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, Киев обратился к Германии за помощью. В частности, Украина просит предоставить современные образцы оборонительного вооружения, с помощью которого могла бы защитить побережье в случае вооруженной агрессии (Российской Федерации – ИФ). В частности, системы противовоздушной обороны, боеголовки для противокорабельных ракет типа "SeaSpear", зенитные орудия типа "GDM-008 Millennium", беспилотные подводные системы "SeaCat" и "SeaFox" для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Согласно информации источников издания, пока попытки Киева напрасны, поскольку против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия. Однако, в ХДС нет единства по этому вопросу.

"Поставки в регион конфликта оружия всегда нужно оценивать критически", - заявил член Комитета по обороне, депутат от фракции "зеленых" Тобиас Линднер.

Теги: #оборона #оружие #украина #германия
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