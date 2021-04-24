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20:41 24.04.2021

ЕС инвестировал EUR1 млрд в исследование вакцин и EUR2,9 млрд в расширение производственных мощностей

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ЕС инвестировал EUR1 млрд в исследование вакцин и EUR2,9 млрд в расширение производственных мощностей

Европейский союз (ЕС) инвестировал EUR1 млрд в исследование вакцин и EUR2,9 млрд в расширение производственных мощностей, сообщила пресс-служба посольства Германии в Киеве.

"Сейчас исследование нуждается в поддержке, чтобы защитить мир от новых вариантов вирусов. При этом Германия помогает также в рамках ЕС. ЕС уже инвестировал EUR 1 млрд в исследование вакцин и EUR 2,9 млрд в расширение производственных мощностей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что быстрое развитие вакцин против Covid-19 стало возможным благодаря международному научному сотрудничеству.

"Одним из примеров является вакцина BioNTech/Pfizer, которая была первой зарегистрирована в ЕС. Немецкая супружеская пара исследователей Езлем Тюречи и проф. Угур Шахин и их команда разработали вакцину в Германии за очень короткое время при финансировании федерального правительства", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #инвестирование #ес #исследование #вакцины
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