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19:24 24.04.2021

Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

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Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Президент США Джо Байден в субботу выполнил предвыборное обещание, признав массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

"Американский народ воздает дань уважения всем армянам, которые погибли во время геноцида, начавшегося ровно 106 лет назад", - отметил президент в заявлении.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в Османской империи во время геноцида армян. И мы каждый раз обещаем себе, что не допустим повторения подобных ужасов", - добавил Байден.

Последует

Теги: #сша #армяне #геноцид
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