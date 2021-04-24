Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Президент США Джо Байден в субботу выполнил предвыборное обещание, признав массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

"Американский народ воздает дань уважения всем армянам, которые погибли во время геноцида, начавшегося ровно 106 лет назад", - отметил президент в заявлении.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в Османской империи во время геноцида армян. И мы каждый раз обещаем себе, что не допустим повторения подобных ужасов", - добавил Байден.

Последует