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18:47 24.04.2021

Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

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Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский указами перевел Сергея Заяца начальником главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области с Ивано-Франковской области, сообщила пресс-служба президента.

"Назначить Заяца Сергея Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №172/2021 обнародован на сайте главы государства.

Также Зеленский указом №171/2021 уволил Заяца с аналогичной должности в Ивано-Франковськой области.

Вместе с тем президент на должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области назначил Виктора Назарука.

"Назначить Назарука Виктора Викторовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области", - сказано в тексте указа №№173/2021.

Также сообщается, что предшественником Заяца на должности начальника ГУ СБУ в Киеве и области был Олег Головаш.

"Уволить Головаша Олега Олеговича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - сказано в сообщении указа №170/2021.

Теги: #начальники #указ #сбу #области #украина
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