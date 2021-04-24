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17:58 24.04.2021

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указывается в сообщении.

В районе населенного пункта Новгородское российские наемники вели огонь в направлении позиций подразделений ОС из ручных противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески открывали огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ситуация
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