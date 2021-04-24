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17:35 24.04.2021

"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии

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"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило о первом случае обнаружения на территории страны нового "индийского" штамма COVID-19, сообщило в субботу издание The Guardian.

В управлении уточнили, что штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.

Впоследствии, на фоне серьезного роста заболеваемости коронавирусом в Индии, различные страны стали ограничивать авиасообщение с этой страной. Так, в субботу об этом объявили власти ФРГ и Ирана.

Тем временем, в субботу медслужбы Индии отчитались о выявленных за сутки в стране 346 тыс. 786 случаях COVID-19: это рекордный суточный показатель для одной страны с момента начала пандемии коронавируса.

Теги: #швейцария #covid_19 #индийский
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