"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии
Федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило о первом случае обнаружения на территории страны нового "индийского" штамма COVID-19, сообщило в субботу издание The Guardian.
В управлении уточнили, что штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт.
В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617.
Впоследствии, на фоне серьезного роста заболеваемости коронавирусом в Индии, различные страны стали ограничивать авиасообщение с этой страной. Так, в субботу об этом объявили власти ФРГ и Ирана.
Тем временем, в субботу медслужбы Индии отчитались о выявленных за сутки в стране 346 тыс. 786 случаях COVID-19: это рекордный суточный показатель для одной страны с момента начала пандемии коронавируса.