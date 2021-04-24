События

16:47 24.04.2021

В Днепре неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

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В Днепре неизвестный открыл стрельбу, один человек погиб

В Днепре на пл. Соборная произошла стрельба, в результате которой погиб 42-летний мужчина, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в г. Днепр возникла стрельба, в результате которой ранен мужчина. Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся", - указывается в сообщении.

От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Введена полицейская спецоперация.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #стрельба #днепр #погибший
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