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14:52 24.04.2021

"Укрзализныця" увеличит количество дополнительных поездов на праздники

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"Укрзализныця" увеличит количество дополнительных поездов на праздники

В связи с повышенным спросом "Укрзализныця" запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников, сообщает пресс-служба компании.

"В частности, в ответ на многочисленные просьбы пассажиров дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь с Ровенской областью", - указывается в сообщении.

Таким образом, в список дополнительных рейсов на праздники вошли:

№ 249/250 Киев - Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель - Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одесса - Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одесса - Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным;

№ 242/241 Одесса - Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;

№ 26/25 Одесса - Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Киев - Ужгород: 30.04 из Киева;

№ 235/236 Ужгород - Львов: 01.05 из Ужгорода.

Кроме того, был изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков - Константиновка, который с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки - в 6.00, возвращение из Харькова - в 15:55.

"Укрзализныця" призывает пассажиров правильно носить маски, пользоваться антисептиком и воздержаться от путешествий в случае симптомов болезни или недавних контактов с заболевшими.

Теги: #укрзализныця #поезда #праздники
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