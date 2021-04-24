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13:31 24.04.2021

Одесская область с 25 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону

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Одесская область с 25 апреля переходит из "красной" в "желтую" зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в субботу вывела Одесскую область из "красной" зоны эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Telegram-канале.

Теги: #одесская_область #зона
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