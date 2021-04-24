События

10:57 24.04.2021

В Харькове на парковке сгорели три микроавтобуса, один человек пострадал

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В Харькове на парковке сгорели три микроавтобуса, один человек пострадал

В ночь на субботу на автомобильной стоянке по ул.Солнечная, 2 в Харькове произошел пожар, в результате которого пострадал 48-летний мужчина.

"С диагнозом ожоги рук и лица был госпитализирован в 4-ю городскую больницу", - сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по ЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре поступила в службу спасения в 1:40. К месту вызова были направлены 2 отделения спасателей 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горят 3 микроавтобуса Mersedes Sprinter и микроавтобус Ford. Общая площадь пожара составила около 50 кв.м. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 2:03 пожар был локализован, в 3:05 - ликвидирован. В результате пожара 3 автомобиля сгорели полностью. В четвертом (Mersedes Sprinter) повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковая отделка правой стороны автомобиля, лобовое стекло и передний бампер. Также частично повреждено заднее правое крыло трактора JCB.

Причина возникновения пожара выясняется.

Теги: #микроавтобус #пожар #харьков
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