Украина и Грузия будут координировать действия для получения ПДЧ – разговор глав МИД

Министры иностранных дел Украины и Грузии - Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани - договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получения Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ).

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, Кулеба провел телефонный разговор с Залкалиани 23 апреля, находясь с рабочим визитом в Румынии.

"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время. В частности, речь шла о визитах в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра иностранных дел Давида Залкалиани, а также о визите в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Грузинский министр положительно оценил инициативу Украины по созданию Крымской платформы и подтвердил готовность своей страны активно участвовать в ее деятельности.

Кулеба отдельно подчеркнул, что украинская сторона уделяет особое внимание деле задержания в Грузии граждан Украины Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее освобождение граждан Украины.