В Киеве COVID-19 за минувшие сутки подтвердили у 1027 человек

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 1027 новых случаев заболевания Covid-19, сообщил мэр Виталий Кличко.

В целом в столице Украины с начала эпидемии было зафиксировано 4191165 случаев коронавирусной болезни, отмечается в Телеграм-канале Кличко.

За минувшие сутки 29 пациентов умерли от Covid-19 (с начала эпидемии 4415), 87 инфицированных коронавирусом были госпитализированы.

Кроме того, 334 человек госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмонию.

Как отметил Кличко, за минувшие сутки 636 человек преодолели коронавирус (в целом 119 737).

Как сообщалось, 22 апреля в Киеве было выявлено 1 269 новых случаев Covid-19, 21 апреля - 1673, 20 апреля в Киеве зафиксировали 965 новых случая Covid-19.