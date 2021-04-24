В Одесском порту выявлено почти 14 тыс. ящиков с сигаретами на сумму около 145 млн грн

В Одесском порту в результате досмотра контейнеров выявлено более 13,7 тыс. ящиков с сигаретами на сумму около 145 млн грн, которые незаконно транзитом должны были попасть в страны ЕС, сообщили в Одесском пограничном отряде.

"Вчера, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся на терминалах "Одесского МТП"… По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тыс. ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 млн грн", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу утром.

Подчеркивается, что мероприятия проходили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и на выполнение постановлений суда о проведении осмотра.

Пограничники напомнили, что 21 апреля совместно с Нацполицией блокировали схему ведения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для Duty Free.

"Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза", – уточнили в Одесском пограничном отряде.

Следственные действия продолжаются.